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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» о самоотравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок». Об этом пишет РБК.

«Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок», — написал политик.

«Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь», — добавил Навальный.

Le Monde, не указывая источник информации, писала о телефонном разговоре двух президентов, который состоялся 14 сентября. «По нашим сведениям, состоялся настоящий диалог глухих», — писала газета и отмечала, что официальные сообщения об этом разговоре лишь частично отражают его содержание.

По версии газеты, Макрон «недвусмысленно дал понять», что «Новичок» не может использоваться частной организацией, а поэтому необходимы официальные объяснения. Владимир Путин в ответ на это «с презрением отозвался о Навальном, считая его простым хулиганом в Интернете, который якобы и в прошлом симулировал недомогания». Далее Путин предположил, что Навальный мог сам по неустановленной причине принять яд. Он отметил, что «Новичок» — менее сложное вещество, чем утверждалось, хотя никакие факты, по его мнению, не подтвердили применение этого яда.