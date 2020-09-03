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Владимир Путин призвал вернуться к проектам развития страны

В следующем году нужно активнее возвращаться к проектам развития страны по мере преодоления последствий коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами.

«Сохраняя ответственную бюджетную политику, устойчивость всей системы государственных финансов, уже в следующем году от преодоления последствий эпидемии, восстановления экономики мы должны вновь активнее возвращаться к проектам развития, смотреть в будущее, сосредоточиться на достижении национальных целей развития», - сказал он.

Кроме того, глава государства напомнил об особой значимости героического труда медицинских работников в период эпидемии коронавируса, пишет РИА Новости.

«В период эпидемии мы все по-особому почувствовали, осознали ценность каждой человеческой жизни, значимость героического труда медицинских работников, и конечно, огромную роль для общества, для страны эффективной системы здравоохранения. За прошедшие месяцы ее возможности существенно возросли», - добавил Владимир Путин.