В России и мире

В Белоруссии задержали около 200 протестующих

Число задержанных на воскресных акциях протеста в Белоруссии приблизилось к 200, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

В различных городах Белоруссии в воскресенье прошли акции протеста. Наиболее масштабную акцию оппозиция проводит в Минске, пишет РИА Новости.

«По уточненной информации, число задержанных приблизилось к 200», — сказала Чемоданова.

Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.

Смотрите также Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.