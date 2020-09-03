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Михаил Ефремов обвинил адвоката в давлении

28.09.2020 14:33|ПсковКомментариев: 0

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, в своей жалобе на приговор признал вину, раскаялся и пожаловался на давление со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелу Кокая.

«Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э.», - сказала она.

Со стороны Ефремова апелляции также подали Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, по отдельности новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.

По словам Кокая, в расширенной жалобе Пашаев пишет, что выводы, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, указывает на недопустимость доказательств, нарушение уголовно-процессуального законодательства. Защитник просит отменить приговор суда и вернуть его прокурору для дополнительного расследования. Шаргородская просит отменить приговор, смягчить наказание и изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение «ввиду его несправедливости и неправильного применения уголовного закона».

Адвокат гражданской жены погибшего Ирины Стерховой называет нарушением отказ признать ее потерпевшей, просит отменить приговор и пересмотреть дело, сообщила собеседница агентства.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Теги: #ДТП #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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