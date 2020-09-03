В России и мире

Google Карты начали показывать ситуацию с коронавирусом

Компания Google добавила в сервис «Google Карты» новый слой с информацией о случаях заражения коронавирусом во всех странах присутствия, включая Россию. Теперь пользователи смогут видеть среднее число новых случаев заражения на 100 тысяч человек за неделю в выбранной на карте области, а также ярлык, который покажет, растет это число или уменьшается, сообщает ТАСС.

«Эта информация поможет решить, куда отправиться и чем заняться», - сообщается в в официальном блоге компании.

Данные о новых случаях заражения доступны для всех 220 стран и территорий, где поддерживаются «Google Карты», в том числе и в России. Для некоторых стран доступна информация на уровне округов, городов и областей.

Как отмечается в блоге, информация для нового слоя карт поступает из множества авторитетных источников, включая американский Университет Джонса Хопкинса и газету The New York Times.