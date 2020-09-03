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Полуголого муниципального депутата задержали за убийство жены

В Санкт-Петербурге задержали муниципального депутата Курортного района Игоря Шокина, которого подозревают в убийстве своей жены. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 28 сентября в частном доме в поселке Комарово в Курортном районе Петербурга.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По данным 78.ru, подозреваемого нашли полуголым и скрывающимся от полиции в кустах. По предварительной информации, задержанный избил жену руками и ногами. От побоев она скончалась.

В соцсети до момента задержания депутата распространялась информация и фото Шокина, который бегал полуголым по поселку с предположениями, что он мог сойти с ума, сообщает издание.