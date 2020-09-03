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Россия отправит Молдавии полмиллиарда рублей в виде гуманитарной помощи

28.09.2020 19:58|ПсковКомментариев: 1

Россия выделила 500 млн рублей для поддержки сельского хозяйства Молдавии, которое сильно просело из-за пандемии. О готовности передать средства президент Владимир Путин сообщил своему молдавскому коллеге Игорю Додону во время дистанционной встречи 28 сентября.

«По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей, для того чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо, как вы и просили», - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Российский президент отметил, что экономика страны его собеседника пострадала не только от коронавируса, но и от засухи.

Деньги Молдавии переведут двумя траншами, половина суммы уже готова к переводу, однако сначала Россия хочет получить от Кишинева список предприятий, которые нуждаются в поддержке, уточняет ТАСС.

Источник: Псковская Лента Новостей
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