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Потом - суп с котом: Путин призвал правительство и губернаторов не откладывать решение сложных задач

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета сегодня, 28 сентября, призвал правительство и региональные власти не откладывать решение важных и сложных задач на потом.



Источник: РИА Новости

«Сразу хочу подчеркнуть, не следует откладывать решение сложных системных проблем на потом. Сейчас чего-нибудь такое попроще сделаем, а потом… Чтобы не было так, как в народе говорят: потом - суп с котом! Необходимо, чтобы работа шла. Повторюсь, не надо откладывать на потом то, что мы должны сделать именно сегодня, нельзя уводить эти задачи за границу 2024 года.

Не надо пытаться облегчать себе жизнь, снижать требования и ставить перед собой простые и необременительные задачи. Мы тогда и сложных не решим.

Кроме того, глава государства призвал не терять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции.