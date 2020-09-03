В России и мире

Новые правила отбывания наказания в тюрьмах вступили в силу в России

Закон, позволяющий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания родственников, вступил в силу в России. Соответствующие изменения внесли в Уголовно-исполнительный кодекс весной.

Нововведение коснется не только приговоренных к лишению свободы, но и тех, кому назначили принудительные работы, пишет РИА Новости. У них появится возможность перевестись ближе к супруге или супругу, родителям, детям, усыновителям и усыновленным, родным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Решение об этом будет принимать ФСИН на основании письменного заявления осужденного либо с его согласия по заявлению одного из родственников.