В России и мире

Карабахский конфликт не затронет национальные диаспоры Пскова - Меружан Вермишян

Конфликт, обострившийся на границе Армении и Азербайджана, не затронет национальные диаспоры, проживающие на Псковщине. Псковская область — это не место, где государства должны выяснять свои отношения. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель армянской правозащитной общественной организации «Урарту», член Совета по межнациональными и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области Меружан Вермишян.

«Как только я возглавил армянскую диаспору в Пскове, мы сразу договорились, что никакие конфликты, включая карабахский, мы не переносим на Псковщину, и я считаю такой подход правильным. Псковская область - не место, где надо решать свои проблемы, и в этом плане я проблем в регионе не вижу», - подчеркнул гость студии.

Говоря об отношениях армянской и азербайджанской диаспор в Пскове, Меружан Вермишян рассказал, что у него сложились очень дружеские отношения с руководством Азербайджанской национально-культурной автономии Псковской области.

«На протяжении десятилетий никаких проблем между представителями наших диаспор не возникало. Если только хулиганские, да и то я про это не слышал, - добавил он. - На всех встречах, в том числе с руководством УМВД, я говорю: "Мы заинтересованы, чтобы здесь ничего не было. Мы здесь живем, работаем и не собираемся здесь создавать проблем"».

В то же время Меружан Вермишян не исключил, что они будут иметь место на других территориях России. Кроме того, гость студии высказал свое мнение по поводу причин обострения карабахского конфликта и возможных путей его разрешения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

С 27 сентября на спорной территории идут активные боевые действия. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают о растущем числе убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван сообщает, в том числе, об обстрелах территории самой Армении.

Меружан Вермишян высказал убеждение, что конфликт обострился из-за того, что Азербайджан отреагировал на провокации со стороны Турции. «Турция хочет самоутвердиться и поэтому подталкивает Азербайджан к таким действиям... Со стороны руководства Азербайджана было огромной ошибкой поддаваться на такие провокации», - заметил гость студии.

Военного решения карабахского конфликта, по его мнению, не существует, да и жители Армении и Азербайджана не хотят войны. В то же время Меружан Вермишян на данный момент не видит ничего, что могло бы примирить конфликтующие стороны. «Если уж посол Азербайджана, знаменитый певец Полад Бюльбюль оглы говорит, что "мы не будем останавливаться и должны вернуть нашу землю", какое примирение может быть? Мне жаль азербайджанский народ. Властители приходят и уходят, а люди остаются, - подчеркнул руководитель армянской диаспоры в Пскове. - Эту проблему (карабахский конфликт — ред.) будут решать другие люди, а эти все время пытаются оставить решение проблем другим поколениям».

Меружан Вермишян также ответил на вопрос, должна ли в карабахский конфликт вмешиваться Россия. «До вчерашнего дня вмешательства РФ там абсолютно не требовалось. Но вчера в Армении турецкими ВВС был сбит СУ-25. Это уже колоссальная проблема мирового сообщества, если Турция позволяет себе с территории сопредельного государства сбить самолеты сопредельного государства. Мировое сообщество на это должно реагировать. Турция не может быть жандармом в этом регионе, поэтому считаю ,что на этот факт реакция РФ должна быть», - убежден гость студии.

По его словам, национальные диаспоры разных стран поднимают эти вопросы. «Все понимают, что войну надо останавливать. А как ее остановить, если нападающая сторона говорит, что мы не будем ничего не останавливать? Но, надеюсь, все будет хорошо», - резюмировал Меружан Вермишян.