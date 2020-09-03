В России и мире

Боеспособность России сочли лучшей со времен холодной войны

Российские вооруженные силы в настоящее время находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны. К такому выводу пришли авторы доклада «Модернизация российских вооруженных сил: оценка», доступного на сайте Международного института стратегических исследований (IISS), пишет «Лента». В нем говорится, что за десятилетие инвестиций и реформ российские войска стали профессиональнее и лучше оснащены технически, чем их предшественники. «Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военным инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения», — утверждают авторы.

По их данным, Россия начала модернизацию армии после того, как ее вооруженные силы показали низкую эффективность в грузино-осетинском конфликте в 2008 году. Исследователи отметили особые успехи в модернизации ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также более слабый и неравномерный прогресс в боеготовности сухопутных войск и обновлении корабельного состава военно-морского флота.

В начале 2020-го вице-премьер Юрий Борисов заявил, что России удается сохранять высокий уровень боеспособности несмотря на то, что военный бюджет страны в разы меньше, чем, например, у США и НАТО. По его словам, Москва находится на шестом месте в мире по абсолютному объему средств, которые тратятся на вооружение. В 2018-м военные расходы страны составили 61,4 миллиарда долларов.