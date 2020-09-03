В России и мире

Навальный сделал первое заявление после комы

Политик Алексей Навальный заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что за его предполагаемым отравлением стоит президент России Владимир Путин. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Других версий у Навального нет. Кремль ранее пожелал оппозиционеру выздоровления.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий преступления», - цитирует журнал Навального. Полный текст интервью с ним выйдет в пятницу, 2 октября.

Также Алексей Навальный сообщил, что собирается вернуться в Россию. «Моя задача сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» - сказал он.

Фрагменты интервью были опубликованы в преддверии саммита ЕС, который состоится 1-2 октября. На нем, в том числе, будет обсуждаться ситуация с Алексеем Навальным.

Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска, где он вместе с командой занимался очередным расследованием. Сначала его госпитализировали в Омск, потом переправили в берлинскую клинику «Шарите». ФРГ заявила, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Российские врачи версию об отравлении не подтвердили. Недавно оппозиционера выписали из больницы.