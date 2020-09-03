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Пассажиропоток на Пулковской таможне уменьшился на 80% за время пандемии

Пассажиропоток в регионе деятельности Пулковской таможни уменьшился на 80%. Об этом сообщила пресс-служба Пулковской таможни.

Пандемия, парализовавшая на несколько месяцев жизнь во всем мире, не смогла не повлиять на перемещение граждан воздушным транспортом. По итогам работы с января по сентябрь этого года пассажиропоток в регионе деятельности Пулковской таможни уменьшился на 80%. Общее количество перемещений самолетов через границу снизилось на 74% по сравнению с прошлым годом.

За 9 месяцев 2019 года границу ЕАЭС пересекли 5 849 524 физических лиц и 41 090 самолетов. В аналогичном периоде 2020 года число пассажиров снизилось до 1 172 559, самолетов – 10 462.

С начала августа в аэропорту Пулково постепенно восстанавливается международное авиасообщение. Продолжаются, так называемые, вывозные рейсы, возобновлены полеты в Лондон и на курортные направления в Турцию.