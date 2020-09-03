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Пандемия сказалась на качестве сна людей

C начала пандемии коронавируса COVID-19 люди стали чаще видеть кошмары и чаще просыпаться по ночам от плохих снов. К такому выводу пришли ученые из университета Хельсинки, которые изучили данные о качестве, количестве и содержании сна в период пандемии у более чем 4 тыс. финнов. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Большинство участников исследования (56%) заявили о значительном повышении уровня стресса в целом с начала пандемии. Это сказалось, в частности, и на сне. Более 25% участников сообщили о том, что гораздо чаще видят кошмары, чем до пандемии, около 30% — чаще стали просыпаться по ночам. Среди наиболее частых сюжетов неприятных снов и кошмаров 55% связаны с темой пандемии.

Чаще всего это сны, в которых фигурируют большие толпы людей, нарушение социальной дистанции, заражение коронавирусом, карантин, больница, потеря документов, локдаун или даже апокалипсис. «Сны — это обычно нечто очень личное. Но когда окружающая обстановка за короткое время меняется настолько значительно, у многих людей возникают схожие ассоциации»,— поясняет ведущий автор исследования, психолог Ану-Катриина Песонен, передает «Коммерсант».