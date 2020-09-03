В России и мире

В России планируют отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере

Российскую программу исследования Венеры, которая включает три миссии в 2029-2034 годах, могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для поиска признаков жизни в атмосфере этой планеты. Об этом сообщил представитель НПО имени Лавочкина (предприятие «Роскосмоса»).

Венера в естественном цвете. Фото NASA

В сентябре британские и американские ученые заявили об обнаружении в атмосфере Венеры фосфина, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, не использующие для дыхания кислород, пишет РИА Новости.

Исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко заявил, что биомаркеры в атмосфере Венеры не могут считаться объективным доказательством наличия жизни, достоверные научные данные могут быть получены только при контактном исследовании планеты.

«Сейчас оценивается возможность в 2027 году "быстрой" дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов», - говорилось в презентации, показанной представителем НПО имени Лавочкина на «Днях космической науки» в Институте космических исследований РАН.

Российская программа исследования Венеры включает три миссии. Первая - «Венера-Д» с запуском в ноябре 2029 года для изучения поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры. Вторая миссия, планируемая к отправке в июне 2031 года, должна продолжить исследование атмосферы планеты, третья в июне 2034 года - доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.