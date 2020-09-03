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Тысячи морских животных выбросились на берег Камчатки. ВИДЕО

Тысячи морских животных выбросились на Халактырский пляж Камчатки. Побережье усеяно мертвыми морскими звездами и морскими ежами, очевидцы заметили и погибшего осьминога.

Кроме того, в соцсетях написали, что на берегу обнаружили ларгу и нескольких чаек без видимых травм или повреждений, пишет РИА Новости. Аналогичная ситуация наблюдается еще на двух пляжах неподалеку.

Отмечается, что после купания у местных жителей опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты взяли пробы воды: содержание нефтепродуктов превышает норму в 3,6 раза, фенолов - вдвое.

Превышение нефтепродуктов и фенолов выявили еще на трех участках Авачинского залива в Камчатском крае, пишет «Интерфакс».

«Мы обратились в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там были зафиксированы факты гибели морских животных. Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе», - отметил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова.

Результаты получат и обнародуют 5 октября. В причинах загрязнения власти будут разбираться совместно с надзорными органами.