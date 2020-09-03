В России и мире

Почти 10 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 9859 случаев заражения коронавирусом, 174 человека умерли, 5563 выписались из больниц.

Общее число инфицированных в России достигло 1 204 502, пишет РИА Новости. Умерли за все время с начала пандемии 21 251 человек, выздоровели - 975 859.

При этом у 2680 человек (27,2 процента) инфекция протекает без симптомов.

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По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 34,1 миллиона случаев COVID-19, более миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США - 7,1 миллиона, далее следуют Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Перу, Испания, Аргентина, Мексика и ЮАР.