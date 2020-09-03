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В России и мире

В РПЦ рассказали, когда можно будет захоронить тело Ленина

03.10.2020 19:50|ПсковКомментариев: 0

В РПЦ считают необходимым подходить к вопросу захоронения тела Владимира Ленина осторожно. Об этом сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

На этот шаг, по мнению священнослужителя, можно будет пойти, когда он не будет вызывать противостояние в обществе, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24». «Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет», - заявил Иларион.

По его словам, Ленину не место на Красной площади из-за начавшихся при нем «красного террора» и репрессий. При этом митрополит напомнил, что для кого-то тело Ленина является святыней.

Теги: #РПЦ #Ленин
Источник: Псковская Лента Новостей
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