В России и мире

Новое опасное последствие коронавируса выявили ученые

Острый воспалительный синдром, который ранее находили у детей и связывали с коронавирусом, американские ученые обнаружили у взрослых. Об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Отмечается, что у переболевших коронавирусом взрослых людей может проявляться воспалительный синдром MIS-A, являющийся тяжелым осложнением коронавируса у детей и подростков, пишет РИА Новости. У заболевших, не имевших острых респираторных заболеваний, возникали проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Речь идет об аритмии и болях в животе.

Ученые пока не смогли выяснить, сколько времени проходит между заражением коронавирусом и возникновением MIS-A. Поэтому пока невозможно понять, являются ли это симптомы тяжелой формы COVID-19, или это «постинфекционный процесс». Отмечается, что у пациентов, сообщивших о типичных симптомах COVID-19 до появления MIS-A, синдром возникал в среднем через две-пять недель.