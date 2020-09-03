В России и мире

Армения может попросить о вводе российских миротворцев в Карабах

Власти Армении готовы обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Он сказал об этом в интервью телеканалу Al Jazeera. На вопрос журналиста о том, хотел бы Пашинян помощи от российских миротворцев, он ответил, что такие вопросы «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ».

Ранее сообщалось, что в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики произошло несколько взрывов, которые произошли в черте города в субботу вечером, передает «МК».