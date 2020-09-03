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Стали известны симптомы коронавируса у Дональда Трампа

Стали известны симптомы коронавируса у президента США Дональда Трампа. Как сообщает ТАСС, президент в пятницу утром испытывал резкое снижение уровня насыщения крови кислородом. Об этом заявил в субботу в эфире телеканала Fox News глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

Сейчас у Трампа нет повышенной температуры, уровень сатурации (насыщения крови кислородом) также находится в норме. «Вчера утром мы действительно испытывали обеспокоенность по этому поводу, - подчеркнул Медоуз. - У него была высокая температура, а уровень кислорода в его крови резко снизился».

В субботу лечащий врач 74-летнего главы государства, баллотирующегося на второй срок, Шон Конли сообщил о том, что команда специалистов военно-медицинского центра имени Уолтера Рида с осторожным оптимизмом оценивает состояние здоровья президента США. По его словам, лечение главы государства противовирусным препаратом «Ремдесивир» проходит без осложнений. Уровень сатурации президента в течение всего дня был в пределах нормы и составлял от 96% до 98%.

Трамп в ночь на пятницу сообщил через свой Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус.