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Власти Камчатки заявили об улучшении ситуации в Авачинской бухте

04.10.2020 12:31|ПсковКомментариев: 0

Ситуация в Авачинской бухте на Камчатке, где выявлено загрязнение, улучшилась, сообщил губернатор региона Владимир Солодов. Об этом сообщил «Интерфакс»

«Могу констатировать, что сегодня обстановка на Авачинской бухте благоприятная. Люди отдыхают на берегу моря, в целом ситуация нормализуется благодаря уникальной способности океана к самовосстановлению. Констатируем, что ситуация существенно улучшилась за последние дни», - сказал он в соцсетях.

По словам главы региона, проведенный в воскресенье осмотр Авачинской бухты не выявил загрязнений.

«В целом можно констатировать, что цвет воды нигде не отличается от нормального, пятен загрязнений нет. Облет квадрокоптеров подтверждает эти выводы, - сказал Солодов. - Присутствуют в ряде бухт выброшенные скопления морских ежей, звезд, в одном месте видели несколько осьминогов».

Погибшие морские обитатели обнаружены и на дне моря. «Сегодня также водолазы опускались в Вилючинске, видели на глубине где-то 4-5 метров скопления тоже (погибших) морских ежей и звезд, такая полоса идет. После нее море живое, подтверждают они, там таких явлений нет», - добавил губернатор.

Причины гибели морских обитателей предстоит выяснить ученым.

Источник: Псковская Лента Новостей
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