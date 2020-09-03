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Вирусолог назвал сроки полного снятия ограничений по коронавирусу в России

Частичные ограничения, введенные из-за коронавируса, сохранятся в России еще на один-два года. Сроки полного снятия назвал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на URA.RU.

Это продлится до тех пор, пока «мы не научимся правильно пользоваться вакцинами», сказал вирусолог. Он также отметил, что необходимо избежать повторного карантина и самоизоляции.

Другой вирусолог, Анатолий Альтштейн, ранее предрек надвигающийся рост числа зараженных коронавирусом в стране.

По последним данным, число новых заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 10 499 и выросло до майских показателей. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 1,22 миллиона случаев коронавируса в 85 регионах. При этом зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровели 979 143 человека.