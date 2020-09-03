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Врачи сообщили о новом опасном последствии коронавируса

Коронавирус приводит к сбоям в иммунной системе, из-за чего она становится очень уязвимой. Об этом сообщает «Российская газета». В то же время о развитии на фоне коронавируса мультисистемного воспалительного синдрома MIS-А говорить пока рано, считает врач-инфекционист Валерий Безносенко. Также пока непонятно, у кого может появиться этот синдром).

«Сложно говорить обо всех механизмах развития этого синдрома, но происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма», - рассказал Безносенко изданию РБК. По мнению другого врача-инфекциониста Николая Малышева, явления, подобные этому синдрому, могут происходить регулярно. Доктор подчеркнул, что коронавирус пока малоизучен. Он отметил, что COVID-19 таит много неожиданностей. «Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями», - считает Малышев.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний​ США​ сообщили, что у нескольких взрослых пациентов, которые переболели COVID-19, обнаружен острый воспалительный синдром. Ранее такой синдром находили только у детей.​