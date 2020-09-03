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Около 10% жителей планеты могли быть инфицированы коронавирусом - ВОЗ

ВОЗ считает, что около 10% жителей планеты могли быть инфицированы коронавирусом. Такие оценки привел директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает ТАСС.

Выступая в Женеве на специальной сессии Исполкома ВОЗ, посвященной борьбе с пандемией заболевания COVID-19, он отметил: «Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом».

При этом эксперт подчеркнул, что это среднее значение, поскольку возможны вариации по странам, в городах и сельской местности, а также по различным группам.