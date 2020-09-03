В России и мире

Число зараженных коронавирусом человек в мире превысило 35 миллионов

Всего 35 млн 314 тысяч 104 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в мире по состоянию на вечер 5 октября. Соответствующую информацию опубликовал университет Джонса Хопкинса.

Наибольшее количество зараженных выявлено в США (7 млн 433 тысячи 828), Индии (6 млн 623 тысячи 815), Бразилии (4 млн 915 тысяч 289), России (1 млн 219 тысяч 796) и Колумбии (855 тысяч 52).

В результате заражения коронавирусом в мире скончались 1 млн 38 тысяч 797 человек, выздоровели - 24 млн 560 тысяч 250 пациентов.