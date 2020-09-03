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Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом

Угроза коронавируса для России не отступила, но власти готовы к любому развитию событий. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на видеоконференции с лидерами думских фракций.

«Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения. Уверен, что такие решения всегда найдут понимание и поддержку у вас во всех фракциях думы», - сказал глава государства.

Он также поблагодарил депутатов за напряженную и эффективную работу в условиях пандемии и отметил, что законодательный процесс не прерывался. «Напротив, действуя на опережение в высшей степени оперативно, парламент принял десятки неотложных законов», - добавил Владимир Путин.