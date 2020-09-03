Президент России подписал указ о создании Фонда защиты детей

Владимир Путин подписал указ «О создании общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей"». Соответствующий указ 6.10.2020 № 614 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ подписан «в целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию».
Согласно указу, РФ соглашается с предложением общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» и Союза общественных фондов «Международная ассоциация детских фондов» о вхождении в состав учредителей Фонда защиты детей.
Указом устанавливается, что учредителем организации от имени Российской Федерации является министерство просвещения.