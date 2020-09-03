Президент России подписал указ о создании Фонда защиты детей

25 псковских дзюдоистов поучаствуют в чемпионате и первенстве СЗФО

Зал для самбо открылся в Великих Луках

В Пскове ремонтируют проезд на улице Алтаева

Возбуждено уголовное дело по факту падения юной псковички в веревочном парке

Сотрудник великолукского изолятора стал вторым на чемпионате Федерации боевого самбо

В гордуме пообещали максимально учесть интересы псковичей при реконструкции улицы Кузбасской Дивизии

Условный срок и штраф получил невельчанин за удар ножом в лицо знакомому

В Острове эвакуировали 8 человек из-за пожара в квартире

82-летний мужчина потерялся в плюсском лесу

Россия вошла в пятерку лидеров по отказу от наличных во время пандемии