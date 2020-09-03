В России и мире

Эксперты ОЗХО нашли в анализах Навального следы яда

Российский политик Алексей Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия. Об этом говорится в отчете ОЗХО - Организации по запрещению химического оружия. Как сообщает РБК, в ОХЗО подтвердили, что в организме Навального найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, свидетельствующие о применении против него отравляющего вещества из группы «Новичок».

ОЗХО провели собственные анализы по запросу Германии. «Результаты анализа, проведенного назначенными ОЗХО лабораториями, подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи г-на Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списков 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в Приложение по химическим веществам к Конвенции в ноябре 2019 года. Непосредственно обнаруженный ингибитор холинэстеразы не включен в список Приложения по химическим веществам к Конвенции», — говорится в отчете ОЗХО.

Результаты исследования были направлены в ФРГ. О том, что технический анализ ОЗХО подтвердил следы нервно-паралитического яда из группы «Новичок» в организме Навального, сообщило также Британское представительство при организации.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционера госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии, он впал в кому. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило, что политик был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Это установили специалисты лаборатории Бундесвера. На Западе отравление связали с действиями российских спецслужб. В Москве эти обвинения опровергают.