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Владимир Путин призвал прекратить бои в Карабахе

Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям, сообщает пресс-служба Кремля.

«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики И. Г. Алиевым и премьер-министром Республики Армения Н. В. Пашиняном президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», - говорится в сообщении, передает «Интерфакс».

Также пресс-служба сообщает, что для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении.