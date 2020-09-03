В России и мире

Швейцария ввела карантин для приезжающих из России

Швейцария с 12 октября ввела обязательный десятидневный карантин для приезжающих из России, заявили в Федеральном офисе общественного здравоохранения.

В список таких стран также входят Канада, Грузия, Иран, Иордани, Словакия и Тунис, пишет РИА Новости.

Аналогичные меры Швейцария применяет и к некоторым регионам соседних с ней Австрии, Германии, Франции и Италии. Под карантин попадают те, кто приехал или находился больше пяти дней в федеральных землях Германии Берлин и Гамбург, в 18 регионах Франции, в том числе в Шамони, Ницце и Париже, в итальянских регионах Кампанья, Лигурия, Сардиния и Венето, а также в пяти землях Австрии, включая Вену и Зальцбург. Эти территории Берн относит к опасным с эпидемиологической точки зрения регионам.

Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, из них 1,05 миллиона погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия.