Россиянин смастерил аппарат для лечения коронавируса из пластиковых бутылок

Россиянин смастерил из пластиковых бутылок самодельный аппарат для лечения коронавирусной инфекции. Так мужчина решил помочь медикам, когда на собственном опыте испытал скудную оснащенность больниц.
Источник: Ura.ru
По словам Михаила, в отделении больницы Нижнего Тагила не хватает кислородных аппаратов. «Я разговаривал с врачами и медсестрами, они рассказали, что есть кислородные маски, а специальных емкостей для увлажнения кислорода мало. Раз принесли заводской аппарат, так его нельзя было использовать - диаметр отверстия был тоньше иглы. Пришлось ее ковырять, расширять», - рассказал пациент порталу URA.ru.
После выписки он посмотрел в интернете устройство кислородного аппарата и изготовил десять самодельных - из обычных пластиковых бутылок. «Медсестры с благодарностью приняли мой скромный подарок, теперь используют», - добавил Михаил.
В министерстве здравоохранения Свердловской области в свою очередь заявили, что нехватки кислородных аппаратов нет. По словам главного врача инфекционки, в палатах имеется кислородная разводка, однако на время из строя выходила так называемая банка Боброва, но сейчас она исправна.