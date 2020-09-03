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Найдено доказательство убийства певицы Валентины Легкоступовой

09.10.2020 18:55|ПсковКомментариев: 0

Появились доказательства убийства певицы Валентины Легкоступовой. Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы дочери артистки, заявил, что правоохранительные органы побывали в квартире Легкоступовой, где нашли возможное орудие убийства.


Источник: Mash

«Многочисленные следы крови на постельном белье - простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена одна из гантелей, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови», - цитирует юриста Лента.ру.

Адвокат добавил, что в квартире нашли и расписку певицы об отчуждении квартиры. В настоящее время все улики отправлены на экспертизу.

По словам Жорина, убийство рассматривается как одна из версий смерти Легкоступовой. Главным подозреваемым является ее муж Юрий Фирсов.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа. 11 августа появилась информация о том, что певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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