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Найдено доказательство убийства певицы Валентины Легкоступовой

Появились доказательства убийства певицы Валентины Легкоступовой. Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы дочери артистки, заявил, что правоохранительные органы побывали в квартире Легкоступовой, где нашли возможное орудие убийства.



Источник: Mash

«Многочисленные следы крови на постельном белье - простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена одна из гантелей, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови», - цитирует юриста Лента.ру.

Адвокат добавил, что в квартире нашли и расписку певицы об отчуждении квартиры. В настоящее время все улики отправлены на экспертизу.

По словам Жорина, убийство рассматривается как одна из версий смерти Легкоступовой. Главным подозреваемым является ее муж Юрий Фирсов.

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Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа. 11 августа появилась информация о том, что певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения.