В России и мире

Число заболевших коронавирусом в мире бьет рекорд второй день подряд

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд второй день подряд. Как сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения, за сутки зафиксировали 350 766 инфицированных пациентов.

Вчера, 8 октября, сообщалось о 338 779 выявленных случаях коронавируса за сутки, пишет РИА Новости.

Наибольший прирост случаев заражения зарегистрирован в Индии (70 496 случаев) и в США (52 458 случаев). Всего в мире было выявлено более 36,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.