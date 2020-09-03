В России и мире

ВОЗ создала спецгруппу для изучения повторных случаев COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала специальную группу для изучения случаев повторного заражения коронавирусом нового типа, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в ходе брифинга.

В настоящее время сообщения о повторных заражениях поступают из разных стран, однако у ВОЗ нет оценки по проценту населения с повторным случаем, отметила представитель организации. Она добавила, что основными вопросами являются разница иммунных ответов при первичном и повторном заболевании и серьезность протекания болезни во второй раз, пишет «Газета.ру».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».