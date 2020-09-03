В России и мире

Армения и Азербайджан договорились о перемирии

Баку и Ереван договорились о перемирии и прекращении огня в Карабахе с полуночи 10 октября, сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам десятичасовых переговоров в Москве.

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян прибыли в Москву в пятницу, 10 октября. На консультации по Нагорному Карабаху они были приглашены президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает РИА Новости, переговоры стали самыми продолжительными консультациями по урегулированию нагорнокарабахского конфликта за последние 20 лет. Встреча проходила в закрытом от прессы формате.