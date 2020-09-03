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В России и мире

Главу латвийского общества военных ветеранов выслали в Россию

10.10.2020 11:59|ПсковКомментариев: 0

Гражданин РФ, председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд выслан из Латвии в Россию. Об этом в пятницу сообщил в Facebook латвийский правозащитник Александр Гапоненко.


Владимир Норвинд. Источник фото: Facebook-страница Александра Гапоненко

«Сегодня, 9 октября, в 15 часов латвийскими силовыми органами был задержан российский гражданин, председатель Республиканского общества военных ветеранов, полковник в отставке Владимир Сергеевич Норвинд, - написал он. - Он был вначале под охраной препровожден в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки, а затем принудительно выдворен из Латвии в Россию. Формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина».

По мнению Гапоненко, неудовольствие властей на самом деле вызвала активность бывших российских военных. Их организация насчитывала почти две тысячи человек, имела 22 отделения по Латвии. «Организация отстаивала интересы военных пенсионеров, оказывала помощь нуждающимся, одиноким. Она принимала участие и в организации выборов в российские органы власти, поскольку многие из ее членов имели российское гражданство. На всех выборах  российские граждане в Латвии поголовно голосовали за линию, которую проводил президент Путин. Именно это и послужило причиной многочисленных штрафов, которые налоговики налагали на руководителей организации, а затем и причиной закрытия организации», - написал правозащитник.

Как указал Александр Гапоненко, было «еще одно отягчающее обстоятельство» - Норвинд руководил славянским общественно-культурным центром «Гармонь». «На этом посту он помогал организовывать праздничные концерты на 9 мая. На этих концертах звучали советские песни, которые прославляли Победу советского народа над фашизмом в Европе!» - отметил правозащитник.

Как сообщает ТАСС, позже стало известно, что председателя латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимира Норвинда отвезли в больницу Риги, так как он почувствовал себя плохо.

Источник: Псковская Лента Новостей
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