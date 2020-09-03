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В Хабаровске силовики впервые разогнали акцию в поддержку Фургала

В Хабаровске людей, которые больше трех месяцев митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, впервые жестко разогнал ОМОН, сообщает «Эхо Москвы».

Задержания начались после того как участники шествия в Хабаровске попытались установить палатки на площади Ленина возле здания правительства. Силовики пустили в ход дубинки. Как сообщают местные СМИ, в ходе задержаний избит Андрей Маклыгин - владелец Фургаломобиля - микроавтобуса, который обычно едет перед колонной, еще одному митингующему омоновцы сломали нос. В автозаке оказался и несовершеннолетний участник акции, а также координатор хабаровского штаба Навального Алексей Ворсин. Есть сведения о потерявших сознание в ходе задержания. Всего полиция задержала 25 человек.

В пресс-службе хабаровской администрации заявили, что после традиционного митинга и шествия протестующие «демонстративно разбили» три палатки «прямо на газонах главной городской достопримечательности».

В мэрии заявили, что 10 октября на площадь Ленина вышли не более 500 человек, акция была несанкционированной. С 9 октября из-за коронавируса в Хабаровске введены ограничения: в частности, при проведении массовых мероприятий на более 50 участников требуется носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Акции в защиту Фургала в Хабаровске идут больше трех месяцев, в субботу они становятся наиболее массовыми. В МВД утверждают, что на улицы города сегодня вышли около пятисот человек, по оценкам СМИ людей было как минимум вдвое больше.

Сергея Фургала обвиняют в организации убийств нескольких хабаровских предпринимателей. Он вину не признает. Экс-глава Хабаровского края находится в СИЗО в Москве, жители Хабаровска требуют, чтобы суд над ним проходил в регионе, которым он руководил.