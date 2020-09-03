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Переболевшие коронавирусом пациенты рассказали о необычном осложнении

Некоторые перенесшие коронавирус пациенты пожаловались на проблемы с мыслительными функциями, пишет The Guardian.

Так, переболевшая COVID-19 австралийка описала это явление как «туман в голове» и предположила, что оно сравнимо с когнитивной дисфункцией, пишет РИА Новости.

«Я не могу работать более одного-двух часов в день, и даже простой поход за покупками может стать проблемой, иногда все, что я могу делать, — это лежать в постели», — заявила она.

Женщина также призналась, что испытывает трудности с речью, готовкой и составлением электронных писем.

Жительница Нью-Джерси в свою очередь пожаловалась на то, что похожее осложнение мешало ей устроиться на новую работу.

Бывший президент Американской академии клинической нейропсихологии Уилфред Ван Горп заявил, что «туман в голове» действительно встречается у заразившихся коронавирусом. Он также отметил, что у некоторых пациентов могут появиться такие осложнения, как мигрени, непереносимость громкого шума и снижение контроля над эмоциями.

«Их жалобы очень похожи на жалобы пациентов, перенесших сотрясение мозга», — цитирует врача издание.

Консультант из Института неврологии Калифорнийского университета Майкл Занди считает, что подобные осложнения могут быть вызваны воспалительными процессами в организме или нехваткой кислорода, поступающего в мозг. Эксперт подчеркнул, что данные о причинах этих проявлений требуют дополнительных исследований и оценок. По его словам, пока сложно даже определить, сколько времени осложнение может длиться.

«Но мы видели пациентов, которые поправляются и функционируют», — констатировал он.