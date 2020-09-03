В России и мире

Национальную систему защиты от новых инфекций создадут в России

При Совете безопасности РФ будет создана межведомственная комиссия, которая займется разработкой национальной системы защиты от новых инфекций. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: образовать межведомственную комиссию Совета безопасности Российской Федерации по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», - указано в документе.

Указ президента вступает в силу со дня его подписания.