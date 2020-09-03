В России и мире

Законопроект «О латышских исторических землях» включил Пыталово в состав Латвии

В сейм Латвии поступил законопроект «О латышских исторических землях», согласно которому в перечне указанных земель упомянут Пыталовский район Псковской области. При этом муниципалитет значится не как Пыталовский район, а как Абренеский уезд - с административным центром в городе Абрене.

Отметим, что в состав Латвии Пыталово (Абрене) входило менее 20 лет - с 1920 по 1940 год.

Кроме того, между Россией и Латвией заключен пограничный договор, который ратифицирован и утвержден Конституционным судом Латвии. Этот договор признает официально действующую государственную границу между РФ и Латвией и проведенную ее демаркацию. Официально Латвия отказалась от территориальных претензий к России.

Согласно изданию Rubaltic, законопроект «О латышских исторических землях» был разработан президентом Латвии Эгилом Левитсом в контексте реформы административно-территориального устройства страны. Он призван добавить этой реформе прочную идеологическую основу «латышской Латвии».