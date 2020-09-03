В России и мире

Новый рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки зафиксировали в России

За последние сутки в России умерли 286 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это абсолютный рекорд за все время пандемии. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 23,4 тыс.

Больше всего смертей за сутки зарегистрировали в Москве - 57. За ней идут Санкт-Петербург (46), Ростовская область (12), а также Подмосковье и Дагестан (по 9 летальных исходов), пишет РБК.

В России за неделю это уже второй рекорд по суточному числу смертей от коронавируса. Первый был зарегистрирован 13 октября - тогда от COVID-19 скончались 244 человека. Он в свою очередь побил показатель, установленный 29 мая, когда страна проходила пик заболеваемости коронавирусом, - 232 смерти.