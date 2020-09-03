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Евросоюз ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ в связи с делом Навального

15.10.2020 18:16|ПсковКомментариев: 0

Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального, следует из постановления Совета ЕС, опубликованного в четверг в официальном журнале Евросоюза. Об этом сообщил «Интерфакс».

В частности, под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Кроме того, санкции введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который в Европе считают местом создания отравляющего вещества «Новичок».

Санкции вступают в силу со дня публикации 15 октября, отмечается в документе. Эти ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Европейский союз и замораживание банковских активов в ЕС.

Санкции по «делу Навального» введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия, согласно которому вводились санкции против лиц, которых в ЕС считают причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества «Новичок», которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Теги: #навальный
Источник: Псковская Лента Новостей
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