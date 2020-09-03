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Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения

Правительство России подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Согласно документу, до 2024 года население страны может уменьшиться на 1,2 млн человек.

В предыдущей версии плана убыль населения по итогам 2020 планировалась на уровне 158 тыс. человек. Однако по скорректированным оценкам кабмина численность россиян сократится на 352,5 тыс., пишет газета «Известия».

В следующие четыре года население страны также будет сокращаться по более пессимистичному сценарию. Так, если раньше прогнозировалось, что в 2021 году население сократится на 81,5 тыс. человек, а затем будет наблюдаться рост, то теперь предполагается, что россиян в следующем году стане меньше на 290 тыс. человек. В последующие годы этого показатель составит 238, 189 и 165 тыс. человек.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любви Храпылиной, такая прогнозируемая убыль населения является результатом последствий Второй мировой войны, демографических ям 90-х и неготовностью россиян к многодетности.