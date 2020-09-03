В России и мире

В России выявили самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе

Наиболее низкий показатель продолжительности здоровой жизни в Европе зафиксирован в России. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования «Глобальное бремя болезней», опубликованные в медицинском журнале The Lancet.

Речь идет о специальном показателе DALY (Disability-adjusted life year), который дает представление о годах жизни, которые могут быть потеряны из-за утраты здоровья или инвалидности. Рост DALY свидетельствует о увеличении числа хронических болезней в стране. В России этот показатель падает на протяжении последних десяти лет на 2% в год, пишет РБК.

Несмотря на это, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России в 2019 году составила 63,7 года — наименьшая цифра среди европейских стран. Самый высокий показатель в Исландии — 71,9 года.

Принимавшие участие в исследовании российские ученые связывают низкую продолжительность здоровой жизни в стране с высокими рисками неинфекционных заболеваний, вызываемых табакокурением, употреблением алкоголя, слабой физической активностью жителей и нерациональным питанием.

Комментируя эти данные, замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты», что исследование Lancet демонстрирует необходимость мер, направленных на сокращение употребления табака и алкоголя среди населения.

При этом профессор НИУ ВШЭ Василий Власов, участвовавший в исследовании «Глобальное бремя болезней», заявил, что нынешние антиалкогольные и антитабачные меры имеют обратный эффект, поскольку цены на эту продукцию в последние годы росли меньше, чем размер зарплат и пенсий. Таким образом алкоголь и табак ежегодно становился все доступнее для населения.