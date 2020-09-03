В России и мире

Псковский мусульманин прокомментировал убийство учителя во Франции

Поздно вечером 16 октября мир облетела ужасная новость: в пригороде Парижа 18-летний юноша кухонным ножом обезглавил учителя истории, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Как выяснилось позже, в жестоком убийстве подозревается чеченец, мусульманин. Он родился в Москве, а во Франции жил на правах беженца. Я попросила прокомментировать случившееся Абакара Султанматова, который несколько дней назад приходил на занятие в псковскую Школу межэтнической журналистики и рассказывал нам много интересного про ислам.

Абакар – начинающий псковский стоматолог. Он родился в Дагестане, но выучился на дантиста в Великом Новгороде, а потом переехал жить в Псков. Абакар, правда, не чеченец, а даргинец, но он держит пост в Рамадан и тоже считает себя глубоко верующим мусульманином. Я спросила, что он думает о случившемся.

«Я подумал: ну вот, какой-то очередной больной, которого должны были давно изолировать от социума, совершил поганое, отвратительное преступление, порочащее чистую религию добра и мира, которая такому не учит», - отметил Абакар Султанматов, заметив, что «Аллах, Коран и ислам здесь ни при чем».

«"Казнить нельзя помиловать" - знаменитая цитата из детской русской книги, которая отлично подходит к этому случаю. Ведь от запятой зависит смысл изречения и его восприятие. Вот так же и с постулатами из священных книг: их восприятие у каждого разное. Для французских властей это повод обвинить в случившемся религию. Может быть, они нарочно акцентируют внимание на религиозной принадлежности убийцы, чтобы пускать в страну меньше беженцев?», - не исключил он.

То, что совершил злоумышленник, Абакар Султанматов считает «результатом неправильного воспитания, неправильного восприятия мира и неправильной̆ социализации личности в той или иной̆ среде обитания». Виновником этого преступления является только убийца и его скудное восприятие ислама», - полагает он.

Я спросила Абакара, как он сам относится к карикатурам на пророка Мухаммеда.

«Да, эта история с карикатурами разочаровала меня и оскорбила мои чувства верующего. Мои и еще чувства полутора миллиардов человек, проживающих на нашей планете. Но убивать за них кого-то я считаю неправильным, так как это противоречит, в первую очередь, любой религии, - сказал Абакар Султанматов. - Если христианин, мусульманин или буддист сталкивается с проблемой насмешек над его религией, то я бы посоветовал ему не обращать на это внимания и чисто по-человечески пожалеть душевнобольных людей, которые высмеивают святое».

«Нет, европейское христианское общество не обязано менять свои традиции из-за того, что туда интегрированы мусульмане. Светские государства могут стать домом для представителей всех религий, которые спокойно относятся к чужим традициям. Если же мусульманин хочет строго следовать всем постулатам своей религии, то ему больше подходят страны шариата. Например, Мавритания, Судан, Пакистан, Афганистан, Саудовская Аравия. К слову, в Каспийске, откуда я родом, есть и православная церковь, а не только мечети. И это, я считаю, правильно. У каждого религиозного человека должно быть место, куда бы он мог прийти и побыть наедине со своими мыслями, а также помолиться Богу», - заключил Абакар Султанматов.

Беседовала Анастасия Павлова