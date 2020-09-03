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Онищенко назвал помощницу Трампа «лахудрой»

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко осудил безалаберность службы безопасности президента США Дональда Трампа, сообщает НТВ.

Онищенко подозревает, что сотрудников и посетителей Белого дома не проверяли на коронавирус, пока не заболела помощница Трампа Хоуп Хикс. «Вот эта лахудра, которая с этими распущенными волосами, его советница, тем более молодая девка. У нее могло вообще не быть ничего. Но у нее появилась картина, и только после этого они очухались. Значит, никто ее там не проверял!» - заявил он.

Бывший главный санитарный врач России связывает это с плохой организацией охраны президента США. «И они это не понимали, когда они его охраняли? - недоумевает он. - Бегали с бронежилетами, возили на бронированном авто, да хоть в три раза увеличь броню на его танке, на котором он ездит. Вирус, он проник!»

2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп заболели COVID-19. Считается, что американский лидер мог заразиться от своей помощницы Хоуп Хикс, у которой симптомы заболевания проявились 30 сентября.

Распространению инфекции способствовало нежелание Трампа и его команды носить маски.

11 октября президент США заявил, что вылечился от коронавируса и получил иммунитет. Его жена объявила о выздоровлении спустя три дня.