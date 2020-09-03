В России и мире

Более 40 млн человек в мире заразились коронавирусом

40 млн 240 тысяч 700 человек в мире заразились новой коронавирусной инфекцией COVID-19 по состоянию на вечер 19 октября. Соответствующую информацию опубликовал университет Джонса Хопкинса.

Лидером по числу инфицированных продолжают оставаться Соединенные Штаты Америки (8 млн 177 тысяч 148). За ними следует Индия (7 млн 550 тысяч 273), далее - Бразилия (5 млн 235 тысяч 344) и Россия (1 млн 406 тысяч 667). Замыкает пятерку Аргентина (989 тысяч 680).

Пандемией охвачены 189 стран. Коронавирус стал причиной смерти 1 млн 115 тысяч 907 пациентов в мире. Всего выздоровели 27 млн 548 тысяч 283 человека.