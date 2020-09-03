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В Петербурге «Хендай» врезался в остановку, пострадали жених и невеста

В Петербурге «Хендай» врезался в автобусную остановку на проспекте Косыгина. Как сообщает «Фонтанка», серьезное ДТП произошло в Красногвардейском районе - автомобиль «Хендай» не довез жениха и невесту до ЗАГСа.

Пострадала пара, которая собиралась официально зарегистрировать отношения. Это 27-летняя женщина и 28-летний мужчина. Они госпитализированы.

По предварительной информации, у дома №24 на проспекте Косыгина произошло столкновение трех машин: «Лексуса», «Мерседеса» и «Хендай». Последний в результате происшествия перевернулся, проехался на крыше и въехал в остановку общественного транспорта.

«Лексус» не предоставил преимущество в движении при выезде со второстепенной дороги и врезался в «Хендай», который задел «Мерседес», а после уже перевернулся и долетел до остановки.

В настоящее время проводится проверка.

Пострадавших среди пешеходов нет, но есть среди тех, кто находился в автомобиле. Это водитель и пассажир.