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Путин: Нет планов введения жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что власти не намерены вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщает «Коммерсант», по его словам, у правительства нет таких планов. Он объяснил рост смертности в стране более тщательной фиксацией причин смерти.

«По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер — мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов»,— сказал Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, точечные меры оправданы и будут продолжаться. Введение новых ограничений будет обсуждаться с бизнесом.

Президент считает, что нужно развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране. По его мнению, экспорт вакцины важен, но вторичен. Он назвал главной задачей создание производственных мощностей для наращивания производства препарата. «Я обращаюсь в данном случае к предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности,— пошире включаться в эту работу... Все они (вакцины) работают, работают эффективно, они нужны людям. Ну и это бизнес хороший»,— сказал президент. По его словам, годовой оборот российской вакцины может достичь $100 млрд.

Ранее сегодня, 21 октября, господин Путин не исключил, что пандемия приведет к новым проблемам в мировой экономике. Он назвал эпидемиологическую обстановку сложной.

В России за последние сутки выявили 15,7 тыс. заражений коронавирусом. Накануне впервые было выявлено более 16 тыс. заразившихся. Общее число достигло 1,45 млн. За последние сутки умерли 317 человек — это самый высокий показатель за все время пандемии. Общее число смертей почти достигло 25 тыс.